Отбывающий срок соратник Трампа госпитализирован

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт госпитализирован, сообщает ABC News.

Отмечается, что отбывающий срок в тюрьме соратник Трампа попал в больницу из-за сердечного приступа. Его доставили к медикам из федерального исправительного учреждения в центральной части Пенсильвании, США. Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что не общался с клиентом с начала прошлой недели и что его клиент не явится в суд в среду по состоянию здоровья.

В марте 2019 года судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к шести годам и одному месяцу тюрьмы по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Против Манафорта также были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США.

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