Бывший соратник Трампа отправится в тюрьму

Суд американского города Александрия приговорил бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Associated Press.

Манафорта признали виновным в налоговых и банковских махинациях, связанных с его деятельностью политического советника. Однако эти обвинения не связаны с его ролью в президентской кампании Дональда Трампа.

13 марта бывшему соратнику Трампа также предъявят обвинения в Вашингтоне. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за незаконное лоббирование и давление на свидетелей, сообщает РИА Новости.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018 суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Против Манафорта также были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США.

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