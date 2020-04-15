Демократы объединились ради поддержки Байдена

Бывший вице-президент США Джо Байден дождался поддержки со стороны экс-оппонента в борьбе за роль кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и 44-го американского президента Барака Обамы. Благодаря подобному объединению демократов ему удалось укрепить свои позиции в качестве главного противника действующего лидера США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, за несколько недель до выхода из предвыборной гонки Сандерс начал консультации с Байденом по выработке общей позиции по ряду ключевых вопросов. В результате политики приняли решение о формировании шести групп, которые займутся поиском компромисса относительно политического курса партии по главным направлениям. Однако официально об этом было объявлено только 13 апреля, когда сенатор от Вермонта публично выступил в поддержку кандидатуры Байдена.

После этого о необходимости консолидации сил демократов вокруг бывшего вице-президента США заявил и Обама. При этом известно, что экс-президент в течение последних нескольких недель также регулярно общался с Байденом, однако рассчитывал дождаться официального назначения кандидата от Демпартии, прежде чем его поддержать.

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В результате, отмечает Bloomberg, Байден получил хорошую базу, которая может обеспечить ему успех в дальнейшей борьбе. Однако, считает агентство, воспользоваться обретенными ресурсами ему может помешать пандемия коронавируса, из-за которой проведение большей части предвыборных мероприятий оказалось невозможным. Так, на данный момент основная деятельность бывшего вице-президента в качестве предполагаемого кандидата от Демпартии сводится к организации регулярных эфиров из своего дома. Если же Байден не сможет придумать иные способы продвижения своей кандидатуры, он рискует растерять преимущество, которое дала ему консолидация сил демократов.

Кроме того, Байдену все еще предстоит завоевать доверие поддерживавших Сандерса избирателей, значительная часть которых относится к бывшему вице-президенту с изрядной долей скептицизма даже после того, как сам сенатор из Вермонта выступил в его поддержку.

В то же время, подчеркивает Bloomberg, объединение всех демократов вокруг одного кандидата в этом году произошло гораздо раньше, чем во время кампаний 2008 и 2016 годов, что обеспечивает Байдену больше времени на решение стоящих перед ним задач. Кроме того, в 2020-м участие в предвыборной гонке принимало рекордное число представителей Демократической партии, каждый из которых теперь сможет принести Байдену голоса своих сторонников.

8 апреля Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он фактически был последним конкурентом Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать бывшему вице-президенту стать кандидатом от демократов на выборах главы государства. Для выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии ему необходимы голоса 1991 делегата-выборщика. Среди республиканцев безоговорочно лидирует Дональд Трамп.

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