Освобожденных украинских пленных отправят на двухнедельный карантин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденных в ходе планируемого между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса пленных отправят на двухнедельный карантин. Об этом сообщают Українськi Новини.

По ее словам, сложная эпидемиологическая ситуация и карантинные меры украинского правительства затрудняют процедуру.

Денисова уточнила, что обмен точно состоится на этой неделе. На данный момент согласовываются окончательные списки и логистика осуществления обмена.

8 апреля представители Украины и самопровозглашенных республик Донбасса во время видеоконференции ТКГ договорились, что обмен состоится не позднее Пасхи. Стороны согласовали списки. Уточнялось, что обмен может быть проведен 17 апреля.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.

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