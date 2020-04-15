Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии

Спецслужбы Германии задержали группу исламистов из Таджикистана, планировавших теракты на территории страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Der Spiegel.

В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков. Их предполагаемый главарь Равшан Б. находится в заключении еще с прошлого года, после того как у него нашли оружие.

Правоохранители уверены, что пятеро мигрантов действовали как ячейка международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Следователи считают, что они присягнули террористам еще в январе 2019 года и со временем вышли на связь с высокоранговыми руководителями ИГ.

Первоначально боевики намеревались ехать в Таджикистан, чтобы там вести террористическую деятельность против правительства, но затем они решили устраивать нападения в ФРГ. Сообщается, что они уже разработали планы терактов: их целями были американские подразделения в Германии, а также некие публичные личности, которые критикуют ислам. Подозреваемые хранили у себя оружие и заказывали через интернет компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

В конце 2018 года сообщалось о другой террористической группе выходцев из Средней Азии в Европе: в Швеции предъявили обвинения в подготовке теракта троим мужчинам, из Узбекистана и Киргизии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!