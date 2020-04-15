Россияне заявили о готовности больше работать после отмены самоизоляции

Жители России заявили о готовности больше работать после окончания режима самоизоляции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

Отмечается, что 52 процента опрошенных россиян согласны на шестидневную рабочую неделю. Кроме того, 64 процента респондентов поддерживают идею работать в майские и январские каникулы.

Среди граждан моложе 25 лет к шестидневному рабочему дню после отмены режима самоизоляции готовы приступить 65 процентов опрошенных, а среди россиян старше 45 лет — 57 процентов.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал прогноз о том, что в общем в стране число безработных может увеличиться до восьми миллионов человек. Он говорил, что в рамках социальной поддержки необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.

Те, кто потерял работу из-за пандемии, могут рассчитывать на компенсацию в 19,5 тысячи рублей. Это распространяется на граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в Москве. Также безработным повысят пособие на ребенка.

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