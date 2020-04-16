В наиболее пострадавших от коронавируса районах Италии произошло землетрясение

В районах на севере Италии, которые больше других пострадали от распространения коронавируса, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, эпицентр располагался на глубине около 9,6 километра близ коммуны Коли в регионе Эмилия-Романья, примерно в 50 километрах от Генуи и в 100 километрах от Милана. Первый толчок был зафиксирован в 11:42 по местному времени. Почувствовать его можно было и в регионе Ломбардия.

По словам местных жителей, землетрясение ощущалось не особенно сильно: силу толчка можно было сравнить с вибрациями от проезжающего мимо грузовика. Некоторые отметили, что у них тряслась мебель.

С начала эпидемии коронавируса в регионах Эмилия-Романья и Ломбардия было выявлено наибольшее число инфицированных. Так, в Эмилии-Романье заразились 21 029 человек, из них 2788 умерли, в Ломбардии зафиксировали 62 153 случая заражения, 11 377 человек скончались.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2 063 161. За все время пандемии скончались 163,9 тысячи человек, вылечились более 512 тысяч. Италия находится на третьем месте по числу зараженных — в стране инфекцию выявили у 165 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



