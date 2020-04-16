Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Власти Алтайского края отказались самостоятельно помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, потому что на это у региона пока нет денег. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, сообщает «Интерфакс».
При этом он сравнил предпринимателей с незваным гостем. «Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — сказал Томенко.
Годовой бюджет края составляет 112 миллиардов рублей, половина этих денег поступает от федерального правительства в виде дотаций, субсидий и субвенций. По словам губернатора, у региона не хватает даже половины суммы для реализации уже запланированных кабмином мер, «а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя».
15 апреля президент Владимир Путин озвучил несколько предложений для нового антикризисного плана по поддержке экономики, среди которых упомянул безвозмездное предоставление малому и среднему бизнесу средств для выплаты зарплат сотрудникам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения