Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива с друзьями

Мэра австралийского города Уоррнамбул (штат Виктория) Тони Герберта оштрафовали на тысячу долларов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает ABC.

Ранее Герберт в прямом эфире обратился к горожанам и объявил о необходимости соблюдать карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Позже он был замечен рядом с одним из местных отелей в компании трех человек. Они стояли на улице и пили пиво.

По словам градоначальника, это была деловая встреча. «Мне показалось, что мое взаимодействие с бизнесом вполне укладывается в рамки закона как часть моей работы мэром», — сказал Герберт.

Глава Уоррнамбула обязали выплатить штраф на 1,5 тысячи австралийских долларов (более 70,6 тысячи рублей). После этого Герберт принес извинения гражданам за свое поведение.

По последним данным, во всем мире число зараженных коронавирусом достигло 2 204 511 человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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