Семья Трампа нарушила карантин ради еврейского праздника

Семья президента США Дональда Трампа нарушила карантин ради еврейского праздника Песах. Об этом сообщает The New York Times.

Дочь американского лидера и ассистент президента Иванка и ее муж, старший советник президента США Джаред Кушнер, покинули Белый дом вместе с тремя детьми. Они уехали в Нью-Джерси, чтобы отпраздновать иудейскую пасху. Это произошло в обход приказа администрации: жителям Вашингтона запрещено покидать дома без большой необходимости.

Источники издания отмечают, что Иванка Трамп продолжила работать из города, а Джаред Кушнер вскоре вернулся в Белый дом. Официальных комментариев пока нет.

По последним данным, в США от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, погибли 32,4 тысячи человек, 36,4 тысячи вылечились. Всего в стране 638 тысяч зараженных коронавирусом, во всем мире число зараженных достигло 2 063 161.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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