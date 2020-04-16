Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса

Члены Демократической партии США предложили увеличить выплаты американцам из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Hill.

Так, они предлагают увеличить денежные выплаты до двух тысяч долларов в месяц до восстановления экономики. Сейчас граждане могут получить до 1,2 тысячи долларов в месяц.

Авторами инициативы стали конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна и бывший конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан. Они выразили мнение, что увеличение выплат необходимо, поскольку сейчас все больше американцев потеряют работу или столкнутся с сокращением зарплат.

Предложение предполагает, что каждый американец старше 16 лет, зарабатывающий не менее 130 тысяч в год, может получить 2 тысячи долларов в месяц. Семьи могут получить дополнительные 500 долларов на ребенка.

Законопроект демократов также предполагает выплаты студентам колледжей и взрослым гражданам с ограниченными возможностями.

В марте Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Документ, в частности, предусматривает единовременные выплаты миллионам американских налогоплательщиков c доходом до 75 тысяч долларов в год: 1,2 тысячи долларов на одного взрослого и по 500 долларов на каждого ребенка. Всего на эти цели уйдут 500 миллиардов долларов.

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