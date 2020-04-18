В ОАК рассказали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников. Заявление пресс-службы ОАК приводит РИА Новости.
«У нескольких сотрудников компаний Группы ОАК действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок. Сотрудники московских предприятий и КБ Группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме», — отметили в корпорации.
Сообщается, что дополнительные карантинные меры ввели в отношении сотрудников, которые контактировали с зараженными. «Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика», — уточнили в ОАК.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, число скончавшихся с коронавирусом в России возросло с 273 до 294.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения