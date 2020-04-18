В ОАК рассказали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников. Заявление пресс-службы ОАК приводит РИА Новости.

«У нескольких сотрудников компаний Группы ОАК действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок. Сотрудники московских предприятий и КБ Группы ОАК в течение периода введенных ограничений в основном работают в удаленном режиме», — отметили в корпорации.

Сообщается, что дополнительные карантинные меры ввели в отношении сотрудников, которые контактировали с зараженными. «Такие сотрудники отправляются на карантин, для них за счет компании организуется комплексная диагностика», — уточнили в ОАК.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, число скончавшихся с коронавирусом в России возросло с 273 до 294.

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