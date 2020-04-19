Россиянку заставили вернуть долг под 600 процентов

Суд заставил россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации (МФО) займ почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность. Об этом сообщила пресс-служба Торопецкого районного суда Тверской области.

Жительница региона взяла займ в размере 25 тысяч рублей под 598 процентов сроком на 30 дней. Однако по истечении срока женщина не вернула средства, в результате чего с набежавшими процентами ее задолженность возросла до более чем 70 тысяч рублей.

Установив факт ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, суд взыскал с нее задолженность в полном объеме, заявили в пресс-службе.

Ранее Банк России рекомендовал на фоне пандемии коронавируса и замедления деловой активности не наказывать до конца апреля россиян, которые несвоевременно вносят платежи по микрокредитам.

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