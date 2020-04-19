Составлен портрет малолетнего преступника в России

Сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В публикации дается подробный психологический портрет такого несовершеннолетнего, и по многим параметрам он отличается от взрослого нарушителя. В первую очередь речь идет о социальной дезадаптации и деформации, отрицании социальных, моральных и правовых норм, отсутствии чувства ответственности за свои поступки, стремлении быстро удовлетворить потребности любым способом. Также такие молодые люди склонны к максимализму, риску, жестокости, эгоизму, низким самокритике и эмпатии. Они стремятся быть ото всех независимыми, отстраняются от общества, имеют ограниченный круг интересов и игнорируют желания окружающих, наблюдается неадекватное восприятии дружбы, солидарности, смелости и других социально одобряемых ценностей.

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Такой подросток оказывается легко внушаем со стороны сверстников и взрослых с криминальным опытом, обладает неустойчивой самооценкой, стремится к принадлежности к неформальным группам. Свой вклад делают и телевидение, СМИ, социальные сети, через которые транслируются негативные образцы поведения.

Согласно исследованию, в 2019 году почти две трети совершивших преступления несовершеннолетних были в возрасте 16-17 лет, остальные — 14-15 лет. 89,9 процента из всех были мальчиками.

В прошлом году примерно половина (45,9 процента) осужденных младше 18 лет воспитывалась в семье с одним родителем. У каждого десятого не было семьи. Четверть нигде не училась. Каждый девятый подросток совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения.

83,1 процента подростков были уличены в ограблении и других преступлениях против собственности. Еще 7,6 процента — против жизни и здоровья, 4,4 процента — продажа и употребление наркотиков.

По данным Генпрокуратуры, ежегодно в России совершается более 40 тысяч преступлений с участием несовершеннолетних.

Ранее в МВД составили портрет типичного российского преступника. Им оказался пьяный и ранее судимый мужчина.

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