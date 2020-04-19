Россиянам назвали главное условие при лечении тяжелой формы COVID-19

При лечении тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, принципиально важно спокойствие пациента, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это главное условие в интервью журналисту Антону Красовскому для RT назвал заместитель главного врача городской клинической больницы №15 имени Филатова Борислав Силаев.

Он отметил, что больного могут подключить к устройству в сознании или с применением седативных препаратов. Последнее возможно, если человек начинает сопротивляться, возбуждаться. «Тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна», — пояснил врач.

Ранее российский реаниматолог-анестезиолог раскрыл принципы работы аппарата ИВЛ. Его используют в случаях, когда организму в условиях нехватки кислорода надо беречь энергию и направлять ее на борьбу с болезнью, а не на дыхательную деятельность. Когда состояние пациента улучшается, оборудование можно постепенно перестраивать и в итоге перевести человека на самостоятельное дыхание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!