Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

Перенесенный в тяжелой форме коронавирус способен поражать кровь человека, атакуя гемоглобин в эритроцитах. Об этом свидетельствуют данные исследования итальянских ученых из Университета Вероны, раскрытые в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

По данным ученых, это значит, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть бесполезны для лечения пневмонии при тяжелом течении коронавирусной инфекции, поскольку уровень гемоглобина у таких пациентов существенно снижен. В этой связи для оценки клинической картины исследователи предлагают в первую очередь проверять у пациентов с коронавирусом значения гемоглобина. Если его мало, то это может расцениваться как тревожный симптом, указывающий на прогрессирование вируса.

«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли поддержка переливания крови быть полезной в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и смерти», — говорится в тексте.

16 апреля врачи из Италии и Испании сообщили, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. Врачи пришли к такому заключению, проанализировав аналогичные случаи. На данный момент у каждого пятого зараженного итальянца, находящегося в больнице, обнаружен кожный недуг.

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