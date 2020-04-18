Выявлен новый редкий симптом коронавируса

Покраснение глаз у человека может свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Об этом заявил специалист Йельского университета Винсенте Диаз (Vicente Diaz), пишет Mirror.

По его словам, новый симптом является крайне редким, и процент его выявления очень низок. Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка.

Диаз подчеркнул, что подобное явление также может быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного, к примеру, аллергией.

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16 апреля доктора из Италии и Испании сообщили, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. Врачи пришли к такому заключению, проанализировав аналогичные случаи. На данный момент у каждого пятого зараженного итальянца, находящегося в больнице, обнаружен кожный недуг.

Согласно последним данным, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 243 710. За все время пандемии коронавируса скончались 154,2 тысячи человек, вылечились более 569,5 тысячи.

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