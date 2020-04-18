Назван ведущий к тяжелой форме коронавируса фактор

Французский иммунолог и профессор Жан-Лоран Казанова назвал фактор, ведущий к тяжелой форме пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом пишет Le Monde.

По словам эксперта, существуют редкие случаи тяжелых форм заболевания независимо от возраста пациента и наличия у него хронических заболеваний. «Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», — отметил специалист.

Казанова пояснил, что сегодня цель исследователей заключается в выявлении вариаций генома, которые могут объяснить возникновение тяжелых форм.

Ранее специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США) объяснили влияние курения на вероятность заболевания COVID-19. По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу. По данным исследований, этот фактор наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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