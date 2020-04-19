Россия получит от Китая почти два миллиона защитных костюмов

Китай к концу апреля передаст России почти два миллиона защитных костюмов для медицинских сотрудников, работающих в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку», — сказал министр.

По его словам, страна уже получила более 300 тысяч единиц, еще 1,6 миллиона будут доставлены в течение двух недель.

Мантуров пояснил, что дефицит из 300 тысяч костюмов в регионах возник из-за того, что российские предприятия в основном специализируются на костюмах химзащиты. Он пообещал, что сейчас идет их перепрофилирование, скоро в стране начнется выпуск 25 тысяч единиц этих средств защиты в сутки, но этого все равно будет недостаточно.

Ранее Россия получила гуманитарную помощь от Узбекистана в виде медицинской марли и пяти миллионов защитных масок.

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