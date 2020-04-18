Россия получила пять миллионов медицинских масок из Узбекистана

Самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью в виде медицинских масок и медицинской марли прибыл в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

«В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, — медицинские маски», — рассказали в секретариате. Там отметили, что всего Россия получила пять миллионов медицинских масок.

В аэропорту самолет встретили представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.

15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с распространением коронавируса. Он также анонсировал начало помощи другим странам, столкнувшимся с пандемией, объяснив это тем, что в США будет много медицинской техники.

За последние сутки в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 36 793 человека в 85 регионах. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

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