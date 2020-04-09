Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом

Россия решила помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.
Известно, что вся помощь оказывается по поручению президента России Владимира Путина. Воздушно-космические силы России тремя рейсами отправят в страну 24 военных и пять единиц техники.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Кроме того, 8 апреля Эквадор стал еще одной страной, обратившейся к России с просьбой о гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 90 тысяч человек, более 337 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения