Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал коронавирус поводом модернизировать систему здравоохранения страны. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает ТАСС.

Министр посчитал, что модернизация должна быть направлена на способность преодолевать такие вызовы, как пандемия коронавируса. «Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавирусу, многое применяем и в своей практике», — рассказал Мурашко во время видеоконференции министров здравоохранения стран-членов «Большой двадцатки» (G20).

При этом глава Минздрава обратил внимание, что в России были приняты все организационные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Мурашко заявил, что в России на стадии испытаний находятся пять препаратов и вакцины от коронавируса. По словам министра, несмотря на то, что страна только приступила к доклиническим испытаниям вакцин от новой инфекции, «обнадеживающие результаты» уже достигнуты.

Кроме того, Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.

В России за последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза — с 15,7 тысячи до 42,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные за 12 и 19 апреля. Число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. Пациенты с коронавирусом есть во всех регионах.

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