Тактаров назвал Соловьева «убогим существом» и пожалел его

Бывший боец смешанного стиля и киноактер Олег Тактаров поделился мнением о деятельности российского журналиста Владимира Соловьева, известного по работе в политических ток-шоу. Об этом сообщает «Чемпионат.com» с ссылкой на трансляцию артиста в Instagram.

52-летний Тактаров назвал журналиста «убогим существом», а работу Соловьева — мерзкой. При этом бывший спортсмен признался, что не испытывает ненависти к телеведущему. «Мне его жалко», — признался боец.

У Соловьева разгорелся конфликт в социальных сетях со спортивным журналистом Василием Уткиным, который неоднократно оскорблял Соловьева и вызывал его на словесный поединок. Ведущий политических ток-шоу отметил, что не намерен дебатировать с «больным» Уткиным.

Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он становился победителем шестого турнира организации, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Россиянину также удалось построить актерскую карьеру в США. На его счету роли в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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