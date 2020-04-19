Спрогнозированы новые привычки туристов после пандемии коронавируса

Привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится. Об этом профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма рассказал РИА Новости.

По его словам, снижение спроса на путешествия будет заметно в краткосрочной перспективе, однако бенефициарами от этого временно станут внутренний и экологический туризм. В целом индустрия быстро вернет свои позиции особенно в том случае, если будет разработана вакцина, заметил специалист. «Я уверен, что желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и сомнений», — пояснил Чир.

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Он спрогнозировал, что у туристов появятся новые привычки, преимущественно связанные с санитарно-гигиеническими нормами и стандартами чистоты. Так, туристы будут доплачивать за места в малолюдном транспорте и придирчивее выбирать арендуемые для поездки жилье, в частности, хостелы и круизные лайнеры, которые Чир считает наиболее благоприятными для распространения вируса местами.

Наиболее долго будет восстанавливаться туризм в США, Китае, Италии и Испании. Однако, судя по предыдущим кризисам, к путешественникам достаточно быстро возвращается определенная степень уверенности для возобновления поездок.

По данным на 19 апреля в мире выявлено более 2,32 миллиона заразившихся коронавирусом. В пятерке антилидеров — США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России зарегистрировано 36,7 тысячи случаев инфицирования.

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