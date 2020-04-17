Бортпроводники признались в страхе летать после смертей коллег от коронавируса

Бортпроводники американской авиакомпании JetBlue рассказали о страхе перед полетами после того, как их коллеги скончались, заразившись коронавирусом. Слова члена экипажа приводит Daily Mail.

51-летний Рэй Пабон (Ray Pabon) умер в понедельник, 17 марта, став третьей жертвой COVID-19 в авиакомпании. После этого его сослуживцы признались в том, что боятся выходить на работу и подхватить инфекцию.

Например, работавший с Пабоном бортпроводник из Бостона признался, что «до смерти напуган» происходящим, но не может отказаться от должности, поскольку ему нужно платить по счетам.

Сотрудник JetBlue также отметил, что многие пользуются дешевыми перелетами во время пандемии и продолжают путешествовать. «Те, кто сейчас летают на самолетах, на самом деле не должны на них летать. Они путешествуют, потому что сейчас это выгодно и они тратят всего 17 долларов на билет вместо 370 долларов. Однако они не понимают, что подвергают всех риску», — пояснил бортпроводник.

Ранее в апреле бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, подхватившие коронавирус, выполняя свою работу, раскрыли подробности своего заражения. Так, один из членов экипажа уверен, что вирус передался ему от коллеги. Другой бортпроводник заразился в самолете, в котором летели больные пожилые люди.

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