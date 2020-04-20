Предсказано появление особых документов для туристов после пандемии коронавируса

Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция. Об этом пишет The Sun.
Так, Мадридская ассоциация отельеров (AEHM) рассматривает возможность введения сертификата «Отели без COVID-19» (COVID-19 Free Hotel), гарантирующего, что ни гости, ни персонал не заражены. Однако на данный момент представления о практическом применении такого документа отсутствуют. В Великобритании в свою очередь обсуждается применение так называемого «паспорта иммунитета», в котором будет содержаться информация о наличии антител к коронавирусу.
Кроме того, предсказывается, что некоторые меры, которые были приняты рядом авиакомпаний и гостиничных сетей, продлятся и после спада пандемии. К примеру, в авиакомпании Emirates начали тестировать обязательный для всех пассажиров анализ крови, за десять минут выявляющий наличие инфекции. Вдобавок к настоящему моменту многие страны уже имели опыт ограничения въезда в страну для путешественников без справок о состоянии здоровья.
19 апреля профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма заявил о том, что привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится. По его словам, снижение спроса на путешествия будет заметно в краткосрочной перспективе, однако бенефициарами от этого временно станут внутренний и экологический туризм.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения