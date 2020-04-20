В Гонконге впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Гонконге впервые с начала марта 2020 года не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Об этом со ссылкой на власти города передает агентство Reuters.

Сообщается, что Гонконгу удалось избежать резкого роста заболеваемости. С начала января там зафиксировано 1025 случаев инфицирования и четыре смертельных исхода. В прошлый раз отсутствие новых случаев в течение суток наблюдалось 5 марта.

Гонконгцам удалось достичь этого результата с помощью мер контроля: почти все жители города ходят в медицинских масках, всюду доступна дезинфицирующая жидкость для рук, а в публичных местах, офисных зданиях и торговых центрах массово измеряют температуру.

Жесткий карантин власти не вводили, однако многие работают из дома. Сейчас закрыты школы, спортивные залы и все развлекательные заведения, а также запрещен въезд из-за границы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!