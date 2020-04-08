В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса

Ношение медицинских масок, гигиена рук и среды — средства, составляющие наиболее эффективный способ борьбы с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом заявили в Департаменте здравоохранения Гонконга, передает РИА Новости.

«Если есть необходимость носить маску, общественности рекомендуется носить хирургические маски, которые являются одним из эффективных средств предотвращения респираторных инфекций», — ответили в ведомстве на вопрос о дизайнерских респираторах.

Эксперты ведомства еще раз проговорили то, что озвучивают с самого начала эпидемии: нужно регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются люди, и постоянно мыть руки.

6 апреля о ношении масок высказался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, их большая популярность у населения может привести к негативным последствиям: в первую очередь защитными средствами нужно обеспечить медиков и тех, кто уже подхватил болезнь.

Общее число заболевших в мире приближается к полутора миллионам, умерли 82 тысячи пациентов. В Гонконге зафиксировано 935 случаев заражения, 236 вылечившихся, 4 смерти. В России, по последним данным, коронавирус был подтвержден у 7497 пациентов, скончались 58 человек.

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