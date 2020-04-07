ВОЗ призвала не ослаблять меры против коронавируса раньше времени

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны не ослаблять меры по борьбе против коронавируса раньше времени. Об этом ее представитель Кристиан Линдмайер заявил на брифинге, передает Reuters.

Он подчеркнул, что если снять ограничения, то количество зараженных и умерших может резко вырасти. «Это похоже на то, как если бы вы побежали куда-то, будучи больным: из-за этого у вас возникнут осложнения», — отметил Линдмайер.

Russia Today отмечает, что Австрия и Дания уже успели снять некоторые ограничения, несмотря на то, что во многих странах эпидемия коронавируса еще даже не достигла пика. Там хотят открыть некоторые малые предприятия и школы.

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Ранее президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, как ВОЗ сосредоточена на Китае, и рассказал о ее провале в борьбе с коронавирусом. Американский лидер рассказал об «абсолютно провальной» рекомендации организации.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, а 288,9 тысячи — вылечились.

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