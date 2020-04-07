ВОЗ призвала не ослаблять меры против коронавируса раньше времени

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны не ослаблять меры по борьбе против коронавируса раньше времени. Об этом ее представитель Кристиан Линдмайер заявил на брифинге, передает Reuters.
Он подчеркнул, что если снять ограничения, то количество зараженных и умерших может резко вырасти. «Это похоже на то, как если бы вы побежали куда-то, будучи больным: из-за этого у вас возникнут осложнения», — отметил Линдмайер.
Russia Today отмечает, что Австрия и Дания уже успели снять некоторые ограничения, несмотря на то, что во многих странах эпидемия коронавируса еще даже не достигла пика. Там хотят открыть некоторые малые предприятия и школы.
Ранее президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, как ВОЗ сосредоточена на Китае, и рассказал о ее провале в борьбе с коронавирусом. Американский лидер рассказал об «абсолютно провальной» рекомендации организации.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, а 288,9 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения