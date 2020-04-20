Названы серьезные очаги коронавируса в России

В ряде российских регионов есть серьезные очаги распространения коронавирусной инфекции. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости в понедельник, 20 апреля.

По ее словам, эти очаги расположены в Республике Коми, Якутии и Мурманской области. Вице-премьер также отметила, что развитие заболевания в разных регионах имеет отличающееся течение.

20 апреля президент Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в России продолжается, но процесс удалось притормозить благодаря ограничительным мерам. При этом глава государства подчеркнул, что пик распространения вируса еще впереди.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели почти 3,5 тысячи.

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