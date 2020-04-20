Описано благотворное влияние откровенных селфи на психику в самоизоляции

Откровенные селфи, сделанные в условиях самоизоляции из-за вспышки коронавируса, могут оказывать благотворное влияние на психику человека. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Ирвайне, сообщает New York Post.

Опубликованные в соцсетях такого рода фотографии, в частности, помогают пользователю избавиться от чувства одиночества. «Сегодняшние непростые времена — наилучший момент, чтобы поработать над своей самооценкой. Селфи могут быть визуализацией любви к самому себе, вы как будто говорите себе: "я прекрасен", "я принимаю себя таким, какой я есть"», — комментирует директор психологической клиники Centered Mind Therapy Шауди Адель (Shaudi Adel).

По информации издания, указанный метод практикуют популярные инфлюенсеры и модели, среди которых — блогерша Оливия Джейн (Olivia Jade), модель Victoria’s Secret Марта Хант (Martha Hunt) и основательница экологичного бренда обуви Оливия Пуделко.

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Последняя призналась, что выкладывает откровенные снимки, когда чувствует себя особенно одинокой. «Конечно, очень приятно получать комплименты в ответ на такие фото. Можно целыми днями ходить в пижаме, но красивый наряд, который ты надеваешь для себя или друзей, полностью меняет самовосприятие и возвращает уверенность», — пояснила она.

Ранее в апреле британские модели раскрыли журналистам личные способы оставаться сексуальными в самоизоляции. Одной из них оказалась 24-летняя Даниэль Селлерс из Лондона. Девушка рассказала, что обычно ходит по дому в свободных футболках и тапочках, однако по выходным надевает вечернее платье и туфли на каблуках, представляя, что она собирается выйти в свет.

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