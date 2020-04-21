Число жертв канадского стрелка увеличилось

Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось. Об этом сообщает CBC News.

51-летний Габриэль Вортман (Gabriel Wortman) убил по меньшей мере 18 человек. Происшествие уже назвали одним из самых страшных массовых убийств в истории Канады.

Отмечается, что среди жертв Вортмана — учитель начальной школы, два медицинских работника, семья из трех человек и сотрудница канадской полиции. Сам преступник также погиб.

О том, что в канадском городе произошла массовая стрельба, сообщалось 20 апреля. Вортман открыл огонь по местным жителям в Портапике и в других местах по всей провинции Новая Шотландия. Мотивы преступника пока неизвестны. В полиции заявили, что преступник не был их сотрудником, хотя и был одет в полицейскую форму.

Правоохранительные органы считают, что выбор жертв кажется случайным: многие погибшие даже не были знакомы с Вортманом. Местные жители рассказали, что никогда не общались с ним близко, и никто не замечал за ним каких-либо странностей. Его резиденцию в Портапике описали как «большой одинокий дом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru