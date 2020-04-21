Раскрыты детали по спасению вора в законе Воскреса от уголовного дела

Адвокат Александр Вершинин, арестованный по обвинению в попытке мошенничества, раскрыл детали по спасению вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса) от уголовного дела по антиворовской статье. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в своих показаниях юрист рассказал об участии в этой истории доверенного лица авторитета по имени Станислав Воротников, знакомого девелопера Алексея Добрынина и сотрудниках Главного управления уголовного розыска МВД (ГУУР), личности которых пока не установлены следствием.

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Добрынин сообщил Вершинину о показаниях против Воскреса, в которых говорится о его причастности к организации преступного сообщества и «обналу» (незаконной банковской деятельности). На их основании в полиции рассматривается вопрос о возбуждении против авторитета уголовного дела по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). На их встрече присутствовал сотрудник ГУУР по имени Владислав. В ходе переговоров Добрынин передал Вершинину, что за 300 тысяч долларов из оперативных материалов, переданных в следственные органы, исчезнут упоминания о Воскресе. Авторитет прислал своего человека Стаса, у которого имелась эта сумма. Адвокат предложил ему напрямую связаться с Добрыниным, но «ситуация зависла». Вечером 16 апреля Вершинина задержали сотрудники ФСБ в машине после получения от Стаса пакета, в котором были 20 тысяч долларов и «кукла» на оставшуюся сумму.

17 апреля адвокату предъявили обвинение в покушение на мошенничество в особо крупном размере. В тот же день Пресненский суд Москвы поместил его под домашний арест. Мера пресечения ему избрана до 16 июня.

По версии следствия, Вершинин с неустановленными лицами ввел в заблуждение Христофорова о готовящемся против него возбуждении уголовного дела по антиворовской статье и пообещал за 300 тысяч долларов решить вопрос о его непривлечении к уголовной ответственности. Адвокат намеревался присвоить эти деньги.

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