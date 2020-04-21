В европейском очаге заражения коронавирусом ослабили меры карантина

В Австрии, признанной одним из очагов заражения коронавирусом в Европе, ослабили жесткие меры карантина. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает The Sun.

С 1 мая в стране, где полтора месяца не работало ничего, кроме аптек и небольших магазинов, начнут открываться торговые центры и парикмахерские. Летом же Австрию смогут посещать граждане государств, сумевших сохранить низкий уровень заболеваемости коронавирусом, — таких, как, например, Германия.

По словам министра туризма Австрии Элизабет Кестингер, ограничения на передвижения граждан будут действовать как минимум несколько месяцев, но если страны будут успешно справляться с ситуацией, существует возможность двусторонних соглашений.

В марте сообщалось, что европейские туристы массово заразились коронавирусом на австрийском курорте Ишгль. Более 400 человек составили иск против властей курорта, обвинив их в отказе закрыть склоны для отдыхающих сразу после того, как стало известно о первых заболевших. По этой причине люди продолжали заражаться, а затем развозить инфекцию в свои страны.

О вспышке коронавируса на горнолыжном курорте стало известно в начале марта, однако власти региона приняли решение о раннем завершении сезона только к середине месяца.

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