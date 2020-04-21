Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» оценил вероятность собственного ухода с поста главы крупнейшего банка страны.

В ходе интервью Андрей Макаров поинтересовался у Грефа о его желании вернуться в правительство, напомнив, в частности, про времена, когда нынешний глава Сбербанка возглавлял Министерство экономического развития.

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«Это уже поздно, время прошло. Два раза в одну реку не входят. У нас сейчас прекрасные молодые люди, которые занимают экономический блок, квалифицированные и умные. И я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Или вы считаете, что у меня не очень хорошо получается заниматься банком, мне нужно уходить?» — поинтересовался глава Сбербанка у Андрея Макарова, который попросил Грефа не задумываться об этом и остаться на своем посту.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

Герман Греф рассказал о жизни Сбербанка в кризис, о мерах поддержки бизнеса и граждан в период эпидемии коронавируса, а также ответил на многочисленные вопросы читателей информационных ресурсов Rambler Group.

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