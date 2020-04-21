Долги по зарплате в России оказались неизмеримыми, следует из материалов Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что сложности в подсчетах связаны с объявленным в России с 28 марта по 30 апреля режимом нерабочих дней, из-за которого некоторые предприятия временно прекратили деятельность.

«В связи с этим темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 апреля 2020 года по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались в силу неполной сопоставимости данных», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля суммарная задолженность по зарплате в стране составила 2,1 миллиарда рублей. Из них 642,4 миллиона приходится на долги, образовавшиеся в 2020 году.

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