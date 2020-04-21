«Газпром нефть» направила в регионы средства защиты для медиков

«Газпром нефть» начала бесплатные поставки в регионы своей промышленной деятельности средств индивидуальной медицинской защиты. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании. Акция «Газпром нефть — медикам» осуществляется в рамках корпоративной программы «Антивирус» по противодействию COVID-19.

Больницам будет передано более 1,3 миллиона масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Приобретение средств защиты осуществляется в том числе у зарубежных производителей благодаря развитым международным связям компании.

Первые партии индивидуальной защиты для медиков начали поступать в лечебные учреждения Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры «Газпром нефти», на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность добычи и переработки нефти.

«Газпром нефть» продолжит осуществлять бесплатные поставки средств защиты медикам, оказывать поддержку экстренным службам и волонтерским организациям, которым безвозмездно предоставляется топливо на АЗС сети компании. Ранее «Газпром нефть» взяла на себя обеспечение топливом до начала мая всего автотранспорта медицинских учреждений Омской области и ямальских городов Ноябрьска и Муравленко.

«С начала апреля мы запустили акцию "Газпром нефть — медикам". Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно с этим начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире, —прокомментировал новость член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. — Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступы в этих условиях. Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем. Именно они находятся на переднем крае борьбы».

Ранее стало известно, что «Газпром нефть» начала производство антисептических растворов. Объем первой партии составил 85 тонн.