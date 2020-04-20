«Газпром нефть» в рамках программы «Антивирус» начала производство антисептиков

Компания «Газпром нефть» в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 начала производство антисептических растворов. Объем первой партии составил 85 тонн, говорится в сообщении «Газпром нефти».

Рецептура антисептического раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Продукция обладает высокими антибактериальными свойствами, что позволяет широко применять ее как на производстве, так и в медицинских и бытовых условиях.

«Сегодня важно не только обеспечить непрерывность производства важных для страны нефтепродуктов, но и расширить выпуск новой востребованной в условиях пандемии продукции, — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер. — Благодаря технологическим возможностям предприятий "Газпром нефти" мы смогли в сжатые сроки начать производство антисептиков. Первая партия продукции уже направлена на безвозмездной основе медицинским и государственным учреждениям в ключевых регионах деятельности компании».

Производство и фасовка антисептика осуществляются на резервных мощностях предприятий «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде. Новая продукция фасуется в канистры объемом 1, 4 и 20 литров.

Антисептическая продукция «Газпром нефти» будет поставляться более чем в 50 регионов России в рамках акции «Газпром нефть — медикам». Первые поставки антисептика компания бесплатно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей.