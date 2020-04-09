«Газпром нефть» протестирует на COVID-19 сотрудников заводов и нефтепромыслов

«Газпром нефть» начала осуществлять масштабное превентивное тестирование на COVID-19 сотрудников компании, задействованных в обеспечении непрерывного производства на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях во всех регионах деятельности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Более 50 процентов сотрудников коллектива компании «Газпром нефть», который насчитывает 80 тысяч человек, будут протестировано в ходе первого этапа мероприятия. Для тестирования будут использованы современные тесты. Задача акции - выявить инфицированных работников, у которых не наблюдается полная клиническая картина заболевания или внешние симптомы полностью отсутствуют.

По результатам тестирования будут приняты меры по изоляции и лечению инфицированных, выявлению и тестированию всей контактной группы. Охватное тестирование, превентивное выявление скрытых форм заболевания и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями, являются эффективными мерами по противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства, заявили в компании.

В настоящее время «Газпром нефть» осуществляет комплексную программу «Антивирус» по борьбе с распространением COVID-19 среди своих работников, а также сотрудников нефтесервисных и обслуживающих организаций. Программа основана на общекорпоративной системе барьеров препятствованию распространению инфекции. На предприятиях компании и технологическом транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия. Кроме того, организован врачебный контроль за состоянием здоровья сотрудников. На всех предприятиях и подразделениях компании доступны индивидуальные средства защиты работников.

«Газпром нефть» внедрила схемы разграничения потоков на проходных предприятий и обеспечила бесконтактную передачу смен и вахт. Принят ряд других организационных решений.

До 90 дней продлен период вахты на удаленных нефтепромыслах. Для работников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные зоны, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. Административно-управленческие сотрудники, имеющие возможность выполнять работу дистанционно, переведены на домашний режим с использованием цифровых технологий «удаленного офиса».

