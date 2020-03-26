«Газпром нефть» на всех предприятиях ввела план по противодействию пандемии

Группа компаний «Газпром нефть» ввела план противодействия коронавирусной инфекции. Ежедневно в дистанционном формате проводятся заседания координационного штаба, говорится в сообщении компании.

Штаб смоделировал базовые сценарии развития ситуации в связи с угрозой распространения COVID-19 среди сотрудников и подрядчиков. В связи с этим была создана общекорпоративная система барьеров, которые включают технические и организационные меры по препятствованию распространению инфекции. В корпоративном центре и на промышленных предприятиях группы прошли учения по обеспечению непрерывности технологических процессов при выявлении коронавирусной инфекции у сотрудников.

Ранее, с 19 марта, «Газпром нефть» перевела часть персонала на дистанционный режим работы. Этот период продолжится до 30 апреля и затем может быть продлен. В приоритетном порядке на дистанционную работу переведены все беременные женщины, сотрудники старше 60 лет, инвалиды и все кто имеет хронические сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания.

В штаб-квартире компании в Санкт-Петербурге на дистанционную работу перешло около 60 процентов сотрудников. В целом по группе компаний «Газпром нефть» на удаленную работу перешли около 15 процентов персонала, включая работников промышленных предприятий. Число работающих удаленно постоянно увеличивается.

Также компания ввела дополнительные цифровые сервисы дистанционной работы, которые ранее были не доступны, и обеспечила непрерывность производственных процессов в новых условиях.

Помимо этого была увеличена продолжительность рабочей вахты до 60 дней на удаленных объектах добычи нефти. Работники, которые не смогли заступить на вахту в нормативные сроки в связи с продлением предыдущей, получат авансовые выплаты заработной платы.

Московский и Омский НПЗ, входящие в группу «Газпром нефть», продолжают работать в плановом режиме. В сообщении отмечается, что высокая степень автоматизации заводов позволяет персоналу управлять технологическим процессом дистанционно из операторных с соблюдением мер инфекционной безопасности.

Компания приняла меры по обеспечению безопасной деятельности в производственных и офисных помещениях. Там проводится дезинфекция контактных поверхностей, установлены дозаторы с антисептиками, в вентиляционных системах — вирулицидные фильтры, а в местах скопления сотрудников — устройства с бактерицидными лампами. Организовано ежедневное дистанционное измерение температуры сотрудников. В офисах компании работают медпункты, в которых сотрудники могут сдать материал для анализа на коронавирус.