Леопард забрался в дом, подрался с собакой и попал на видео

В индийском городе Уна, штат Гуджарат, пес отбился от забравшегося в дом леопарда. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

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На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как леопард прыгает через калитку и нападает на сторожившую двор собаку. Они борются около 15 секунд, а затем хищник убегает, напуганный шумом проезжающего автомобиля.

По словам хозяина дома, до этого случая он даже не подозревал, что к нему может забраться леопард. Он сообщил о происшествии властям. «Как только к нам поступила жалоба, мы поставили ловушку с живой приманкой, — рассказал представитель лесного ведомства Вира Чавда (Vira Chawda). — Она привлекла леопарда, тот вошел в клетку и попался».

В марте сообщалось, что после гибели четырех человек власти индийского штата Карнатака развернули охоту на леопарда-людоеда. На поиски опасного хищника направили около 50 полицейских и сотрудников лесного ведомства, к которым присоединились несколько местных жителей.

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