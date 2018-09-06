Пес дал отпор прыгнувшему на него леопарду и остался жив

Видео: @TOICitiesNews / Twitter

В заповеднике недалеко от индийского города Джайпур, штат Раджастан, дворняжка из лесного храма пережила нападение леопарда на глазах у туристов. Об этом сообщает издание The Times of India.

По словам водителя автомобиля с туристами, он притормозил, чтобы все могли полюбоваться на прячущегося в зарослях хищника. «Внезапно по дороге ковыляет пес и дружелюбно поглядывает на нас. Реакции не последовало, поэтому он свернулся калачиком перед машиной, не догадываясь, что рядом леопард», — рассказал мужчина.

Двухлетняя самка скрывалась за кустом в трех метрах от дороги, а затем прыгнула на собаку. «На мгновенье пес замер. Но затем принялся храбро лаять на леопарда, несмотря на поджатый между ног хвост (это признак испуга), — говорит водитель. — Большая кошка какое-то время стояла у дороги, после чего медленно отступила в кусты».

Самки индийского леопарда, как правило, весят от 29 до 34 килограммов и достигают 104–117 сантиметров в длину без учета хвоста. Самцы крупнее и тяжелее. Детеныши покидают мать, когда им исполняется полтора-два года.

20 июля сообщалось, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное.

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