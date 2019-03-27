Леопард убил пятилетнюю девочку на глазах у матери

В индийском штате Махараштра леопард убил пятилетнюю девочку. Об этом сообщает издание The Times of India.

Ребенок вместе с матерью гостил у бабушки в селе Сакори, расположенном в 75 километрах от Пуны. Нападение произошло, когда все трое отправились на кукурузное поле за кормом для скота. Прятавшийся неподалеку леопард бросился на девочку, схватил ее за шею и поволок прочь.

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Крестьяне бросились на помощь ребенку и камнями отогнали хищника. Девочку доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Власти пообещали выплатить ее родителям 1,5 миллиона рупий (1,4 миллиона рублей) в качестве компенсации.

На следующее утро хищник попался в ловушку, установленную возле деревни. Местные жители утверждают, что в окрестностях видели еще трех или четырех леопардов, которые убивают телят и собак. Несколько месяцев назад один из них напал на студентку, которая ехала на мотоцикле с дядей. Девушка отделалась незначительными травмами. В качестве профилактической меры по ночам округу патрулируют лесничие.

В январе сообщалось, что в индийском штате Гуджарат поймали леопарда, которого подозревают в четырех нападениях на людей. Хищник растерзал работавшего в поле мужчину, затем убил двухлетнего мальчика и напал на восьмилетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы, но осталась жива. Той же ночью леопард атаковал фермера.

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