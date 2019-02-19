Леопард бесчинствовал две недели и ранил шесть человек

В индийском штате Андхра-Прадеш поймали леопарда, который ранил шесть человек. Видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал сайт Newsflare.

Хищник появился в деревне Анкампалем 4 февраля и совершил четыре нападения на людей. Лесничии поставили ловушку, однако животное сумело ускользнуть.

14 февраля леопард вернулся и атаковал двух жителей деревни Балусуланка. Местные жители сумели загнать его в пустую хижину и заперли дверь. Возле нее собрались лесничии, ветеринары, полицейские и сотрудники налоговой службы. Им потребовалось несколько попыток, чтобы поймать ослабевшее и обезвоженное животное.

Леопарду оказали медицинскую помощь и под охраной отвезли в город Вишакхапатнам. В зависимости от здоровья животного, его либо оставят в местном зоопарке, либо отпустят на волю.

В январе сообщалось, что леопард забрел в индийский город Насик. Лесничим не удавалось справиться с хищником в течение нескольких часов. За это время он успел ранить местного политика и двух телеоператоров.

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