Футболист «Интера» заявил об одновременно заметивших симптомы вируса 23 игроках

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что в январе этого года одновременно 23 игрока команды почувствовали симптомы коронавирусной инфекции. Его слова приводит Football Italia.

Лукаку заявил, что после декабрьской паузы 23 из 25 игроков были больны. «Все кашляли, у всех была повышенная температура. Когда я разминался, чувствовал жар. До этого у меня годами не поднималась температура. Во время матча один из наших защитников вынужден был покинуть поле, так как почти упал в обморок», — вспомнил он. Футболист отметил, что из-за отсутствия тестов на вирус точный диагноз установить уже невозможно.

Из-за пандемии коронавируса в большинстве футбольных турниров наступила пауза. В частности, чемпионат Италии был прерван в марте. Тогда же стало известно, что трое игроков туринского «Ювентуса» — Блез Матюиди, Даниэле Ругани и Пауло Дибала — заболели коронавирусной инфекцией. Дибала рассказал о тяжелом течении болезни. По его словам, он с трудом дышал и чувствовал боль в мышцах. Все они вылечились.

Лукаку перешел в итальянский клуб из английского «Манчестер Юнайтед» летом 2019-го. В этом сезоне он провел за команду 35 матчей во всех турнирах и забил 23 мяча.

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