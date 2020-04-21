Кремль отреагировал на виртуальные митинги в России из-за коронавируса

В Кремле отслеживают данные о виртуальных митингах, в ходе которых жители российских городов жалуются на сложности в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 21 апреля.

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Он подчеркнул, что власти по мере возможности учитывают эту информацию при формировании планов по поддержке бизнеса и граждан. В то же время он призвал не преувеличивать ситуацию, называя отдельные высказывания россиян на интернет-площадках митингами.

Комментируя митинг против режима самоизоляции у стен администрации Северной Осетии 20 апреля, Песков заявил, что подобные действия могут иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

Накануне в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и ряде других городов прошли «виртуальные митинги» с помощью сервиса «Разговорчики» в приложении «Яндекс.Навигатор». В числе прочего люди требовали ввести режим чрезвычайной ситуации.

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