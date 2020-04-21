В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали соответствующее коллективное обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Ведомости».

Такое решение, говорится в письме, позволит поддержать доходность поставщиков, которая находится под угрозой из-за роста расходов на фоне экономического кризиса в России.

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В обычных условиях торговые сети борются за покупателей с использованием промоакций. Такие скидки позволяют вывести на рынок новые продукты и поддержать спрос при низкой покупательной способности, но в настоящее время их активное использование нанесет существенный вред участникам рынка.

Свое участие в обращении подтвердили Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар.

Ранее исследовательская компания Neilsen установила, что в последние годы доля акционных продаж в России неизменно растет. Так, в 2019 году она выросла на 3 процентных пункта до 56 процентов в натуральном выражении.

Среди других мер поддержки предприятия отрасли просят увеличить объем краткосрочного льготного кредитования и отказаться от дополнительных требований по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде, пока кризис не завершится. Отдельно авторы обращения предлагают Мишустина обязать торговые сети отказаться от применения штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов питания.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России не отмечено существенное изменение цен на продукты, а рост замечен только в тех категориях, которые не производятся в России, например, чая или кофе.

До этого производители и поставщики продовольствия призвали российские власти оперативно вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые предоставляются наименее обеспеченным слоям населения.

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