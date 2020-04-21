Число вылечившихся от коронавируса итальянцев побило рекорд, сообщается в сводке службы гражданской обороны Италии, данные которой приводит РИА Новости.

Всего за сутки выздоровели 2723 жителя Италии. При этом накануне, 20 апреля, число зараженных коронавирусом итальянцев снизилось впервые с начала эпидемии. Во вторник, 21 апреля, оно продолжило сокращаться более быстрыми темпами.

Ранее ряд экспертов-демографов, изучив данные о смертности во время пандемии коронавируса, назвали число его жертв сильно заниженным. Также специалисты отметили, что нынешняя смертность выше обычной в несколько раз. Кроме того, некоторые страны вносят в статистику только умерших в больницах. Более достоверную информацию мир, скорее всего, получит лишь через пару месяцев.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, в Италии зафиксировано 184 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 24,6 тысячи человек, а всего вылечились 51,6 тысячи пациентов. Всего число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Более 175,4 тысячи человек скончались от COVID-19, более 669,3 тысячи — вылечились.

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