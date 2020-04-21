Число заражений коронавирусом в Италии уменьшилось

Число зафиксированных за день случаев заражения коронавирусом в Италии впервые сократилось. Об этом сообщает BBC News.

В стране за сутки выявили на 20 больных меньше, чем днем ранее, несмотря на то, что было сделано больше тестов на вирус. Общее количество случаев заражения в Италии, которое на данный момент составляет более 179 тысяч, за день увеличилось всего на 1,2 процента, что является наименьшим значением с начала пандемии.

Материалы по теме Скрытые симптомы Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?

Тем временем опасения вызывает число смертей от коронавируса в Италии —за минувшие сутки от инфекции скончались около 450 человек, что немного превышает показатели за предыдущие дни. Всего за время пандемии в стране умерли более 23 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!