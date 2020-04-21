Число жертв коронавируса назвали сильно заниженным

Ряд экспертов-демографов, изучив данные о смертности во время пандемии коронавируса, назвал число его жертв сильно заниженным. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание обнаружило, что погибших от COVD-19 может быть значительно больше, чем в официальных данных. Так, газета указывает на 28 тысяч избыточных смертей (число, оказавшееся выше обычного уровня после вычета официально озвученных) в Испании, Нидерландах, Англии и Уэльсе, Швеции, Бельгии, Стамбуле, Джакарте и Нью-Йорке. Эксперты при этом отметили, что среди этих умерших, очевидно, были не только погибшие от коронавируса.

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Также подчеркивается, нынешняя смертность выше обычной в разы — например, в Париже в два раза, а в Нью-Йорке — в четыре раза. Кроме того, некоторые страны вносят в статистику только погибших в больницах. Более достоверную информацию мир, скорее всего, получит лишь через пару месяцев.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Более 171 тысячи человек скончались от COVID-19, более 660 тысяч — вылечились. Больше всего случаев заражения в США (788 тысяч), Испании (204 тысячи) и Италии (181 тысяча).

До этого специалисты ВОЗ заявили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Пока неясно, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако звучавшие ранее версии того, что вирус разработан людьми, отвергнуты.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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